BursKoop burs başvuru sonuçları açıklandı! 2023-2024 BursKoop burs ödemeleri ne zaman başlayacak?

Bursa Büyükşehir Belediyesi burs başvuru sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; "Büyükşehir'den öğrencilere burs desteği. Başvuru sonuçları açıklanmıştır." denildi. 5 bin üniversite, 5 bin meslek lisesi olmak üzere toplam 10 bin öğrenciye verilecek olan burs başvuru sonuçları https://www.burskoop.com/ adresinden öğrenilebilecek.
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BURS BAŞVURU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Öğrenci başarı durumu, engellilik durumu, sosyal güvenceleri, ebeveynlerin sağ olup olmadıkları, mülkiyet durumları, ailenin gelir durumu göstergeleri gibi “Online Başvuru Formu”nda da yer alan kriterler üzerinden yazılım aracılığı ile sıralama yapılarak burs başvuruları değerlendirilmektedir.
BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?
2023-2024 öğretim döneminin kasım ila haziran ayları arasında, her ayın 28 ila 31’inci günlerinde öğrencilerin IBAN numaralarına 750 (yediyüzelli) TL yatırılacaktır.
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