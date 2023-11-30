BursKoop burs başvuru sonuçları açıklandı! 2023-2024 BursKoop burs ödemeleri ne zaman başlayacak?

Bursa Büyükşehir Belediyesi burs başvuru sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; "Büyükşehir'den öğrencilere burs desteği. Başvuru sonuçları açıklanmıştır." denildi. 5 bin üniversite, 5 bin meslek lisesi olmak üzere toplam 10 bin öğrenciye verilecek olan burs başvuru sonuçları https://www.burskoop.com/ adresinden öğrenilebilecek.

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