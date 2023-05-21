Bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı mı, İOKBS ne zaman yapılacak?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağlayabileceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi için geri sayım sürüyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan başvuru sürecinin ayrıntılarını araştırıyor.

İOKBS TARİHİ MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takviminde İOKBS sınav tarihine yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek. 2023 İOKBS BAŞVURU TARİHİ Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl İOKBS başvurularının mayıs ayının son günleri ve haziran ayının ilk haftasını kapsaması bekleniyor.