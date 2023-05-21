Bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı mı, İOKBS ne zaman yapılacak?

2023 İOKBS (bursluluk sınavı) tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler başvuru sürecine çevrildi. Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere 1 yıl boyunca MEB tarafından burs sağlanacak. Peki, bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı mı, İOKBS ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı mı, İOKBS ne zaman yapılacak?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağlayabileceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi için geri sayım sürüyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan başvuru sürecinin ayrıntılarını araştırıyor. 

Bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı mı, İOKBS ne zaman yapılacak? - 1

İOKBS TARİHİ

tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takviminde İOKBS sınav tarihine yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek.

Bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı mı, İOKBS ne zaman yapılacak? - 2

2023 İOKBS BAŞVURU TARİHİ

Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl İOKBS başvurularının mayıs ayının son günleri ve haziran ayının ilk haftasını kapsaması bekleniyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...