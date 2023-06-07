Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 2023 tarihi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci devam ediyor. İOKBS başvuruları 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak.
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.
İOKBS TARİHİ
Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
İOKBS SINAVIYLA İLGİLİ AYRINTILAR
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.