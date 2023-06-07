Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 2023 tarihi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci devam ediyor. İOKBS başvuruları 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.