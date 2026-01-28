Burun ameliyatı sonrası ölüm. Ailesi savcılığa başvurdu

Ameliyat sonrası ölüm iddialarına bir yenisi eklendi.



İstanbul'da özel bir hastanede burnundan ameliyat olan Bilal Ergin, operasyon sonrası fenalaşıp öldü. Ergin'in ailesi olayda hastanenin ihmali olduğu görüşünde.



İstanbul Bağcılar'da Bilal Ergin, 26 Ocak günü burnundaki eti aldırmak için hastaneye yattı. Ameliyat sonrası nefes alamayan Ergin, yoğun bakıma kaldırıldı. Tam teşekküllü bir hastaneye götürülüp müdahale edilse de, 29 yaşındaki Bilal Ergin bir gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu düşünen aile, savcılığa başvurdu.

Bilal Ergin'in ağabeyi Serdar Ergin, o anları, “İki saat boyunca nefessiz alamadı. Akciğerlerine kan gitti. Akciğerlerinde kan toplama olduğu için gece 2'de kalp krizi geçirdi, yirmi dakika boyunca kalbi durdu. Gencecik yani hiçbir şeyi yoktu sapasağlam, kliniğe gitti ve cenazesini alıyoruz” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Ailenin şikayeti üzerine Bilal Ergin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Hastanın kesin ölüm nedeni buradan çıkacak raporla belli olacak.