Giresun Üniversitesi Keşap Meslek Yüksekokulu ve Organizasyon Bölüm Başkanı 35 yaşındaki Fatih Saydam ve 33 yaşındaki Fransızca öğretmeni H., 2015 yılında evlendi.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre Saydam, birkaç ay sonra eşine şiddet uygulamaya başladı. Saydam, doğumdan sonra eşine bıçakla saldırdı. Bebeğinin boğazını sıkarak "Seni de onu da öldürürüm" diye eşini tehdit etti. Bu saldırı üzerine Saydam hakkında evine yaklaşmama kararı verildi.

POLİS KURTARDI



Bu arada Saydam'ın bir öğrencisi ile duygusal ve cinsel ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Saydam, bu ilişkiyi sorgulayan eşi H.'yi 31 Mart'ta dövdü. Komşuların polis çağırması üzerine dayak son buldu. H., eşinin tehditlerinden ötürü şikayetçi olmadı. 11 Mayıs'ta Saydam, "Sen beni neden sorguluyorsun" diyerek, eşini bıçakla kovaladı. Döve döve de H.'nin burnunu kırdı. H., eve gelen polis tarafından kurtarıldı. H., burnunun kırıldığına dair hastaneden rapor aldı.



BOŞANMA DAVASI



Öte yandan H., 18 Nisan'da yapılan muayenesinde eşi tarafından kendisine cinsel hastalık bulaştırıldığını öğrendi. "Sen bana bunu nasıl yaparsın" diye bağırdığı eşi Fatih Saydam, "Bunu kimseye söylemeyeceksin. Sana iftira atarım. Seni mahvederim" diye tehdit etti. H., hastanenin güvenlik görevlileri tarafından Saydam'ın elinden alındı. Ailesinin yanına taşınan H., Ankara 1. Aİle Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.