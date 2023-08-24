BUSKİ duyurdu: Bursa Nilüfer'de 9 saatlik su kesintisi yaşanacak (Sular ne zaman gelecek?)

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu. Programa göre, gün boyunca Nilüfer ilçesinde su kesintisi yaşanacak.

Yapılan açıklamada; "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi ve civarında 24.08.2023 Perşembe günü, 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur." denildi.