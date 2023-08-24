BUSKİ duyurdu: Bursa Nilüfer'de 9 saatlik su kesintisi yaşanacak (Sular ne zaman gelecek?)

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı 24 Ağustos tarihli su kesintilerini paylaştı. Programa göre, Bursa Nilüfer içerisinde 9 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ duyurdu: Bursa Nilüfer'de 9 saatlik su kesintisi yaşanacak (Sular ne zaman gelecek?)

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde yaşanacağını duyurdu. ’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu. Programa göre, gün boyunca Nilüfer ilçesinde su kesintisi yaşanacak. 

BUSKİ duyurdu: Bursa Nilüfer'de 9 saatlik su kesintisi yaşanacak (Sular ne zaman gelecek?) - 1

Yapılan açıklamada; "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi ve civarında 24.08.2023 Perşembe günü, 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur." denildi. 

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