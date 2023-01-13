BUSKİ duyurdu: Nilüfer'de 24 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Bursa’da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın bazı mahallelere su verilemeyecek. BUSKİ Genel Müdürlüğü resmi sayfasından yaptığı açıklamada; su kesintisinden etkilenecek mahalleleri ve çalışmaların sona ereceği tarih aralığını paylaştı.

BUSKİ'DEN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI



Yapılan açıklamada; "Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Filament Kavşağı düzenleme çalışmaları kapsamında, ‘kavşak alanında kalan içme suyu hatlarının yer değişikliği nedeniyle’ Nilüfer ilçesinde 14 Ocak Cumartesi günü 24 saat boyunca su kesintisi uygulanacak.



Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı ile Sanayi Caddesi kesişimindeki Filament Kavşağı'nda yapılacak kavşak düzenlemesi çalışmaları kapsamında, içme suyu hatlarında yer değişikliği yapılacak. Gerçekleştirilecek deplase çalışmaları sırasında, Nilüfer İlçesi'nin 9 mahallesi ve Küçük Sanayi Sitesinin tamamında su kesintisi uygulanacak.



BUSKİ’den yapılan açıklamada, vatandaşlarımızın yaşanacak su kesintisinden dolayı mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları istendi.



BUSKİ'nin gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında; Ataevler Mahallesi'nin tamamı, Barış Mahallesi, Gazi Osman Paşa Cadde ve Pamuk Sokak batısında kalan bölge, Cumhuriyet Mahallesi, Gazi Cadde - Ozan Sokak - Mete Sokak - Damla Sokak batısında kalan bölge, Işıktepe Mahallesi, Işıktepe Cadde ve Eflatun Cadde arasında kalan bölge, Fethiye Mahallesi, 2. Feza Sokak - Çelebi Sokak- Topsahası Caddesi ile Gri Cadde arasında kalan bölge, Beşevler Mahallesi, Başarı Sokak - Bayır Sokak batısında kalan bölge, Kültür Mahallesi, Gümüştepe Caddesi batısında kalan bölge, Üçevler Mahallesi, Dikmen Sokak- Akkuş Sokak batısında kalan bölge, Demirci Mahallesi, Kavaklıdere Caddesi ile Demirci Caddesi arasında kalan bölge ve Küçük Sanayi'nin tamamında 13 Ocak Cuma gece yarısı başlayacak 14 Ocak Cumartesi gece yarısı arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi yapılacak."



OSMANGAZİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ



Nilüfer ilçesindeki mahallelerin yanı sıra Osmangazi İlçesi Soğukkuyu Mahallesi Aydın Sokak ve civarında 13 Ocak 2023 Cuma günü saat 08:40 ile 16:00 arasında planlı su kesintisi yapılacak.