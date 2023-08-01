BUSKİ'den 9 saatlik su kesintisi duyurusu: Bursa Kestel'de sular ne zaman gelecek?

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, Bursa Kestel'de 9 saatlik su kesintisi yapılacağı açıklandı. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kale Mahallesi Balıkçı Ali ,Koşuyolu , Mandıras Caddeleri ile Yılmaz sokak civarında su kesintisi yaşanacak.

Resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Kestel İlçesi, Kale Mahallesi Balıkçı Ali ,Koşuyolu , Mandıras Caddeleri ile Yılmaz sokak civarı 01.08.2023 tarihinde , 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır." denildi.