BUSKİ'den 9 saatlik su kesintisi duyurusu: Bursa Kestel'de sular ne zaman gelecek?

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü vatandaşları su kesintisi hakkında uyardı. Planlı kesinti programına göre,  Kestel İlçesinin bazı bölgelerinde 9 saatlik su kesintileri yaşanacak. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ'den 9 saatlik su kesintisi duyurusu: Bursa Kestel'de sular ne zaman gelecek?

BUSKİ ( Su ve Kanalizasyon İdaresi ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, Bursa Kestel'de 9 saatlik yapılacağı açıklandı. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kale Mahallesi Balıkçı Ali ,Koşuyolu , Mandıras Caddeleri ile Yılmaz sokak civarında su kesintisi yaşanacak.

BUSKİ'den 9 saatlik su kesintisi duyurusu: Bursa Kestel'de sular ne zaman gelecek? - 1

Resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Kestel İlçesi, Kale Mahallesi Balıkçı Ali ,Koşuyolu , Mandıras Caddeleri ile Yılmaz sokak civarı 01.08.2023 tarihinde , 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."  denildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...