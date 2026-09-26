Büşra bebekten 16 gündür iz yok. Adli tıp raporu bekleniyor

SUÇ UNSURU BULUNAMADI

Çocukların ifadelerinin ardından, Büşra’nın kaybolduğu gece çadırda yattıkları sırada dışarıya bir aracın geldiğini iddia edip daha önceden tanıdığı mavi kazaklı Mehmet isimli şüpheli gözaltına alındı.

Tartışmaların odağındaki isim, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında incelenen HTS (Tarihsel Trafik Arama) kayıtlarında şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Mehmet K.'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve iddiaları destekleyecek kanıt oluşmadığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Soruşturma kapsamında baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, "Çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan, akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalışmaların üzerinden 16 gün geçti ancak henüz bir ize ulaşılamadı.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Arama çalışmalının ilk gününde Büşra ve ailesinin ikamet ettiği çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Büşra’ya ait olduğu değerlendirilen t-shirt, zıbın ve alt bebek bezi bulunmuştu.

Buluntuların Büşra’ya ait olup olmadığının anlaşılması, üzerinde kan veya soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu yer alıp almadığının incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için adli tıp kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.