Büşra bebekten 16 gündür iz yok. Adli tıp raporu bekleniyor
26.09.2026 08:35
Bebebğin annesi ve babası tutuklandı.
Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları 16 gündür sürüyor. Büşra’ya ait olduğu değerlendirilen t-shirt, zıbın ve alt bebek bezinden çıkacak adli tıp sonuçları bekleniyor.
Kayıp 11 aylık Büşra soruşturması sürüyor.
Soruşturma, 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Sivas’ın Divriği İlçesi Göndüren Köyün kırsalında hayvancılık yapan Elif Balıkçı'nın (25) yanında uyumakta olan 11 aylık kızı Büşra’nın kaybolduğu ihbarı ile başlamıştı.
"PARA KARŞILIĞI VERİLDİ" İDDİASI
Anne Elif Balıkçı, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi.
Devlet korumasına alınan diğer 4 kardeş ise babalarının bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti.
Kardeşlerin ifadelerinin ardından şüpheli Diyarbakır'da gözaltına alındı.
SUÇ UNSURU BULUNAMADI
Çocukların ifadelerinin ardından, Büşra’nın kaybolduğu gece çadırda yattıkları sırada dışarıya bir aracın geldiğini iddia edip daha önceden tanıdığı mavi kazaklı Mehmet isimli şüpheli gözaltına alındı.
Tartışmaların odağındaki isim, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında incelenen HTS (Tarihsel Trafik Arama) kayıtlarında şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Mehmet K.'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve iddiaları destekleyecek kanıt oluşmadığı öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Soruşturma kapsamında baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, "Çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan, akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çalışmaların üzerinden 16 gün geçti ancak henüz bir ize ulaşılamadı.
ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Arama çalışmalının ilk gününde Büşra ve ailesinin ikamet ettiği çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Büşra’ya ait olduğu değerlendirilen t-shirt, zıbın ve alt bebek bezi bulunmuştu.
Buluntuların Büşra’ya ait olup olmadığının anlaşılması, üzerinde kan veya soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu yer alıp almadığının incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için adli tıp kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.