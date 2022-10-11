Büşra Kabataş'ın katilinin savcılık ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'de yanan evde cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Kabataş'ın işkence edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 29 yaşındaki Taner Yaylacı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Anne Aylin Çetin'e saplantılı olduğu belirtilen Yaylacı, Büşra Kabataş'ın annesi ve ablasıyla yaşadığı eve giderken yanına 2 adet mangal tutuşturucu jel, 3 metre uzunluğunda çamaşır ipi ve elektroşok cihazı aldığını söyledi.

Yaylacı'nın ifadesinde "Aylin'in evine gitmeden önce 15-20 dakika oyalandım. Buradaki amacım; Aylin'in kızlarının evden gitmesi ve kendisini evinde tek başına beklemekti. Aylin'in 2 kızının da kaçta işe ve okula gideceğini bilirdim" dediği öğrenildi.

"BENİ GÖRÜNCE BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Eve geldiğinde dışarı çıkmak üzere hazırlanan Büşra'nın kendisini görünce bağırmaya başladığını söyleyen zanlı, "Bana 'Ne işin var burada?' deyince elim ile ağzını kapattım. Demir kapıdan içeriye sokarak, koluna girdim ve oturdukları daireye çıkardım. İçeriye girdikten sonra Büşra'ya susmasını söyledim ama bağırmaya devam etti. Bende tekrar Büşra'ya 'Sus annen ile görüşüp, gideceğim' diye söyledim" dedi.

Taner Yaylacı

ŞOK CİHAZIYLA BAYILTMAYA ÇALIŞMIŞ



Katil zanlısı "Susmayınca Büşra'yı odasına götürerek, yatağına yatırdım. Sonrasında yanımda getirdiğim elektroşok ile Büşra'nın karın bölgesine bayılması için birkaç kez tuttum. Bayılmayınca Büşra'nın üstüne çıkarak, ağzını önce atkı ile sardım sonraysa bant ile üstünü bantladım" dedi.



"ELİMDEKİ BIÇAK SAPLANDI"



İfadesinde Büşra'yı öldürmek istemediğini iddia eden Taner Yaylacı, şunları kaydetti:



"Ellerini ve ayaklarını yanımda getirdiğim çamaşır ipi ile bağladıktan sonra korkutmak için mutfağa gittim. Tezgah üzerindeki bir bıçağı alıp, bulunduğu odaya gittim. Odaya vardığım sırada Büşra, ellerini ve ağzındaki bandı sökmüştü. Yine bana küfürler etmeye başladı, bir yandan da tekme atıyordu. Bu şekilde bana tekme atarken, elimdeki bıçak ile Büşra'nın üzerine düştüm. Elimdeki bıçak, Büşra'nın boğaz kısmına saplandı."

JELİ ÜZERİNE DÖKÜP YAKMIŞ



Kurtulmak için mücadele eden Büşra'nın yüzüne yastıkla bastırdığını anlatan Yaylacı, "Büşra'nın üstüne yanımda getirdiğim mangal jelini döktüm. Jeli döktükten sonra yanımdaki çakmak ile jeli ateşledim. Jel kutularını ise Büşra'nın yanına atıp, elektroşok ve olayda kullandığım bıçağı yanıma alarak evden ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Büşra Kabataş'ın öldürüldüğü ev

ÖLDÜRME AMACI YOKMUŞ!



Yaylacı, evden çıktıktan sonra kıyafetlerini çıkardığını; elektroşok cihazı ve bıçakla çöpe attığını söyledi. Eve Aylin Çetin ile konuşma amacıyla geldiğini iddia eden zanlı, "Bu eşyaları yanımda götürmekteki amaç ise bana karşı gelip, bağırırsa Aylin'i bağlayıp susturmaktı. Öldürme amacım yoktu" diye konuştu.



SUÇ ALETLERİ BULUNAMADI



Taner Yaylacı, cinayeti işledikten sonra polise verdiği ifadesinde de olayda kullandığı bıçağı, elektroşok cihazını ve elbiselerini evin yakınlarındaki çöp konteynerine attığını söyledi. Sokak giriş- çıkışlarını trafiğe kapatan polis, çevredeki 20 çöp konteynerinde arama yaptı ancak suç aletleri ile ilgili bir şeye ulaşamadı.



"İŞKENCE SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ"



Ailenin avukatı Cemal Tınarlıoğlu da bir açıklama yaptı. Zanlının Büşra'yı annesi Aylin Çetin'den intikam almak amacıyla öldürüldüğünü söyleyen Tınarlıoğlu, "Dosyadan aldığımız izlenimler ve otopsi raporunda uzun bir işkence sonucu öldürüldüğü sabit. İntikam amacıyla yapıldığı sabit. Sanığın ifadelerindeki tutarsızlıklar da açık" dedi.



"20'DEN FAZLA KESİK VAR"



Zanlının eve gelirken yanına aldığı aletlerin işkence amacıyla kullanıldığını söyleyen Tınarlıoğlu, şöyle devam etti:



"Vücudunda fazlasıyla kesik var; 20'nin üzerinde. Bu kesikler, özellikle bazı bölgelerde yoğunlaşıyor. O bölgelere işkence yapıldığı, bıçağın rastgele vurulmadığı görülüyor. Darbeler öldürücü mahiyette değil çok sayıda olması işkence için yapıldığını gösteriyor. Bir kere bu, kadına karşı ciddi bir işkence ve kadın cinayeti olarak görülüyor."

YANAN EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU



Mustafapaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde, önceki gün yangın çıktı. Yangını söndüren itfaiye erleri, Büşra Kabataş'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.



İnceleme sonrası Kabataş'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Kabataş'ın cenazesi, dün toprağa verilmişti.



AMAÇ DELİLLERİ KARARTMAK



Olayın ardından polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Delillerden yola çıkan ekipler, cinayet ihtimali üzerinde durdu. Ekipler, yangının, Büşra Kabataş'ın öldürülmesinin ardından delilleri karartmak için çıkarıldığını tespit etti.



KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI



Polis, Kabataş'ı öldüren kişinin, anne Aylin Çetin'e saplantılı olan 29 yaşındaki Taner Yaylacı olduğunu belirledi. Kaçma hazırlığındaki Yaylacı, olaydan sonra Tokat'a gitmeye çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Yaylacı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.