Büşra'nın esrarengiz ölümü: Kayıp silah bulundu
Nazilli'de üniversite öğrencisi Büşra Cin'in sır ölümüne ilişkin soruşturma sürerken sevgisi Özcan Korkmaz tutuklandı. Korkmaz'a ait silah ise yatağın altında bulundu.
Bayramın ilk günü, Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin'in cansız bedeni bulundu.
İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cansız bedeni, otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Genç kızın, cinayete kurban gidip gitmediğine dair soruşturma sürerken Cin'in sevgilisi Özcan Korkmaz, tutuklandı.
KAVGA ETTİKLERİNİ KABUL ETTİ
Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre, Korkmaz, sevgilisi ile kavga ettiğini kabul etti.
Korkmaz, kavga sonrası evi terk ettiğini, eve geldiğinde ise sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu söyledi.
SİLAH YATAĞIN ALTINDAN ÇIKTI
Geniş kapsamlı aramanın ardında kayıp silah, yatağın altında bulundu.
Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada, Büşra'nın sır ölümü kriminalden gelecek sonuç çözecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Aydın Nazilli
- Kadın Cinayeti