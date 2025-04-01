Büşra'nın esrarengiz ölümü: Kayıp silah bulundu

KAVGA ETTİKLERİNİ KABUL ETTİ

Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre, Korkmaz, sevgilisi ile kavga ettiğini kabul etti.



Korkmaz, kavga sonrası evi terk ettiğini, eve geldiğinde ise sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu söyledi.

SİLAH YATAĞIN ALTINDAN ÇIKTI



Geniş kapsamlı aramanın ardında kayıp silah, yatağın altında bulundu.



Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada, Büşra'nın sır ölümü kriminalden gelecek sonuç çözecek.