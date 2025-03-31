Büşra'nın katiline tutuklama

Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, önceki gün sevgilisi Özcan Korkmaz'ın evine gitti.

Korkmaz ile Cin arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Korkmaz evden çıktı.



Dün saat 07.00 sıralarında eve dönen Korkmaz, polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TABANCAYLA VURULARAK KATLEDİLDİ

İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cansız bedeni, otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Olaya ilişkin Özcan Korkmaz gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Korkmaz, tutuklandı.



Öte yandan, otopsi işlemi tamamlanan Büşra Cin'in cenazesinin de Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.