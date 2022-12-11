Bütçe görüşmelerinde gerginlik: Karton dövizler havada uçuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun muhalefete yönelik, "ABD'nin çocuklarısınız" sözleri Genel Kurul Salonu'nda tansiyonu yükseltti.

Bakan Soylu, "'Cari açık uyuşturucu parasıyla kapanıyor' iftirasını attırmayız. Bedeli kanla ödense de bu iftirayı devlete attırmayacağız. Siz bizden PKK ile uyuşturucu ile mücadelenin intikamını alıyorsunuz. ABD'nin çocuklarısınız" dedi.

Bu sözlerin ardından ayağa kalkan CHP'li milletvekilleri yanlarında getirdiği karton pankartları Soylu'ya ve AK Parti sıralarına fırlattı. Bunun üzerine AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında arbede yaşandı. AK Parti'li vekiller Süleyman Soylu’nun önünde set oluşturdu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Allah'a şükürler olsun ki bir kere bile emperyalizmin kelepçesine kendimizi kaptırmadık. Bu ithamı aynı ile iade ediyorum" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, "1 Mart tezkeresine 'Evet' diyen mi, 'Hayır' diyen mi Amerikancıdır?" diye konuştu.

BAKAN YANIK'IN KONUŞMASI SIRASINDA DA GERGİNLİK YAŞANDI



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın bütçe konuşması sırasında da gerginlik vardı.



Muhalefet partileri 6 yaşındaki çocuğa taciz olayında Bakanlığın ihmali olduğu gerekçesiyle Yanık'ı istifaya çağırdı. Muhalefet vekilleri Yanık konuşurken arkasını döndü.



Bakan Yanık, "Bizi itham edenler kendi teşkilatlarındaki onlarca tacize, istismara sessiz kaldı. Bizi sessiz kalmakla suçlayanlar kendi sicillerini bu bağırışla örtemeyecekler. Siz önce kendi içinizdeki sesssiz kaldığınız tacizlere, tecavüzlere bakın. Kandil baronlarının el ele, göz göze oturduğu 12 yaşındaki kız çocuklarına ses çıkarmayanlar gelip burada bana ahlak dersi vermesin" dedi.



Tartışmaların ardından İçişleri, Aile ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.