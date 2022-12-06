Bütçe görüşmelerinde yine gerginlik

TBMM'deki bütçe görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor.
Görüşmeler sırasında dün yaşanan gerginlik bugün de devam etti.
İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz kürsüde konuşma yaparken AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışma üzerine oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Haydar Akar, oturuma 10 dakika ara verdi.
Bunun üzerine gerilim büyüdü. İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklaşma yaşandı.
AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attığı İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün kafasında açılma meydana geldiği bildirildi.
Diğer milletvekillerinin araya girmesiyla gerilim daha fazla büyümeden önlendi.
Kalp problemi olduğu öğrenilen Örs'ün hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
İLK GÜN DE GERGİN GEÇTİ
Meclis Genel Kurulu'nda dün başlayan bütçe görüşmelerinde de gerginlik yaşanmıştı.
Genel Kurul'da AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Birbirlerinin üzerine yürüyen milletvekillerinin kavgası diğer milletvekillerinin araya girmesiyle engellendi.
Görüşmelerde hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşurken, CHP adına ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaoğlu kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu'nun kürsüde hükümete yönelik eleştirilerine AK Parti sıralarından tepki geldi.