Bütçe görüşmesinde gerginlik | AK Parti'li Kandemir: Bugünkü eylem kabul edilebilir bir şey değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, NTV canlı yayınında Ahmet Örsoğlu'nun sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyon toplantı salonuna girişini engellemeye çalışmasıyla yaşanan gerginliğin sorulması üzerine Kandemir, siyasette gerginliğin olabileceğini, ancak bugün yaşananların, gerginliğin ötesinde planlanmış bir eylem olduğunu söyledi.

Bunun ittifak ortağına benzeşmeye başlamakla ilgili olduğunu dile getiren Kandemir, şu görüşleri paylaştı:

"Siz eğer PKK'nın siyasal uzantısı bir hareketle sık sık bir araya gelip görüşürseniz, onları Türkiyelileştirmek yerine siz onlara benzemeye başlarsınız. Bugünkü eylem asla kabul edilebilir bir şey değildir. Meclis'te, bir bakanı bırakın, hiçbir siyasal parti temsilcisinin konuşmasına müsaade edilmeyecek şekilde bir eylem asla tasvip edilemez, asla olası bir şey de değildir."

Erkan Kandemir, bunlardan siyaset üretilmeyeceğini ve Türkiye'ye de faydasının olmayacağını kaydetti.

"İLÇE KONGRELERİNİN YÜZDE 75'İNİ TAMAMLADIK"

"İlçe kongrelerinde ne durumdasınız? İlk il kongresini ne zaman yapacaksınız ve sonrasındaki planlama ne şekilde devam edecek?" sorusu üzerine ise Kandemir, şu an Türkiye genelinde yerel seçimler sonrasında sahada çok ciddi bir değerlendirme ve çalışma yaptıklarını aktardı.

İlçe kongrelerinin yüzde 75'ini tamamladıklarını bildiren Kandemir, yaklaşık 36 ilde bütün ilçe kongrelerini tamamladıkları ve il kongrelerine hazır hale geldikleri bilgisini verdi.

Kandemir, 30 Kasım'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'tan kongrelere başlayacaklarını belirtti.

İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından büyük kongreyi gerçekleştireceklerini aktaran Kandemir, büyük kongrelerinin, Türkiye Yüzyılı iddialarının ilk büyük kongresi olması açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti'li Kandemir, en geç nisan ayında büyük kongrelerini yapmayı planladıkları bilgisini paylaştı.

Partide bir değişimin olup olmayacağına yönelik soru üzerine ise Kandemir, parti içerisindeki değişimi seçimlerden bağımsız olarak zaten yaptıklarını anlattı.

"BU ÇAĞRI PKK'YA SON BİR UYARIDIR"

Kandemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözlerine ilişkin soru üzerine, bunun tarihi bir çıkış olduğuna dikkat çekti.

Bahçeli'nin sözlerinden kastını net olarak ifade ettiğini ve burada AK Parti kadroları olarak da meseleye ortak bir bakış olduğunu söyleyen Kandemir, Bahçeli'nin, Öcalan'ı "teröristbaşı", PKK'yı da "terör örgütü" olarak gördüğünü, altını çizerek söylediğini hatırlattı.

Erkan Kandemir, bunun son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu çağrıda terör örgütünün kendini lağvetmesi çağrısı var, 'Emperyalistlerin oyuncağı olmaktan çıkın' çağrısı var. Dolayısıyla terörle mücadeleye sonuna kadar devam etme çağrısı var." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın pozisyon olarak dünden farklı bir şeyi olmadığını, terörle mücadeleye devam edeceklerini ve bu konuda en ufak bir esnekliklerinin olmadığını vurgulayan Kandemir, Bahçeli'nin çağrısının, PKK'ya "teslim ol" çağrısı olduğunu söyledi.

Kandemir, "İlkelerde ve pozisyonlarda bir değişiklik yok. Bir kere daha, farklı bir metotla PKK'nın teslim olma, kendini lağvetme çağrısıdır bu. Bu çağrı da dünyada karşılaştığımız güvenlik tehditlerinin ışığında PKK'ya son bir uyarıdır." ifadesini kullandı.

Erkan Kandemir, bazı belediyelerdeki geçici görevden uzaklaştırmalar hakkındaki soruya da şu yanıtı verdi:

"Hiçbir demokratik hukuk devleti, bir terör örgütünün herhangi bir kurumun payandası haline gelmesine müsaade etmez. Eğer bu illerde PKK'nın atadığı birtakım eş başkanlar illegal faaliyetler içerisindeyse, kamunun kaynaklarını PKK'nın kullanımına sunuyorsa buna seyirci kalınması, bu millete, hukuka, demokrasiye ihanettir."

"Erken seçim beklemeli miyiz?" sorusu üzerine ise Kandemir, AK Parti'nin böyle bir gündeminin olmadığını dile getirdi.

"ASLA BİR GEVŞEKLİKTE BULUNULMAMALIDIR"

Kandemir, Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesine yönelik "AK Parti olarak süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Teğmenler ordudan ihraç edilmeli mi?" şeklindeki soru üzerine, bu kararın, ordunun vereceği bir karar olduğunu kaydetti.

Bu meselenin bir disiplin soruşturması olduğunu söyleyen Kandemir, şöyle devam etti:

"Disipliniyle var olan, disiplin her şeyi olan bir kurumun, bir disiplinsizlikle ilgili göz yumması düşünülemez, söz konusu bile olamaz. Dolayısıyla bu konuda ileride yaşanabilecek sıkıntıları göz önüne alarak söylüyoruz, asla bir gevşeklikte bulunulmamalıdır."

CHP ile AK Parti arasındaki "normalleşme" sürecinin bitip bitmediğine dair soru üzerine ise Kandemir, AK Parti'nin her zaman bütün siyasi partilerle bir araya gelen, konuşma kültürü olan bir siyasi hareket olduğunu aktardı.

Kandemir, Türkiye'nin karşılaşacağı önemli virajlarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek durumunda olduklarını belirterek, kendilerinin de bunu beklediğini ancak CHP'nin en kritik meselelerde farklı tavırlar içerisine girdiğini ifade etti.