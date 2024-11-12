Bütçede İsrail’le ticaret gerilimi: Bakan Bolat’tan iddialara ret

Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.



Bakanlık ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmesi, “İsrail ile ticaret devam ediyor mu?” tartışmasıyla başladı.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaretin devam ettiği iddialarını yalanladı.



Bolat, İsrail ile mayıs ayından bu yana ticaret yapılmadığını belirterek, “Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır.” dedi.