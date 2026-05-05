İstanbul’da kapılarını açan SAHA EXPO 2026’da, Türkiye ’nin bugüne kadar ulaştığı en uç teknolojik sınırları temsil eden 'YILDIRIMHAN' ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Roket 6 bin kilometrelik menzile sahip. Türkiye, bu yerli üretimle, balistik füze üretiminde önemli bir oyuncu haline geldi.

Milli Savunma Bakanlığı , Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi olan "Yıldırımhanı" kamuoyuna tanıttı. Roket, birçok yönden ilk olma özelliğine sahip ve teknik donanımıyla dikkat çekiyor.

Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşıyor. Bu özelliği ile roket, Türk savunma sanayi için çok önemli bir kuvvet çarpanı haline geldi. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtildi.

Sistemin yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullandığı ve dört roket motoruyla tahrik edildiği ifade edildi. Bu yapı sayesinde füzenin hipersonik hızlara ulaşabildiği aktarıldı.

Yıldırımhan’ın sahip olduğu hız ve manevra kabiliyeti sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Bu özelliklerin, sistemin operasyonel etkinliğini artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, sistemin modern harp doktrinleri kapsamında önemli bir unsur olarak değerlendirildiği belirtildi. Yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle hedef bölgelere erişim sağlayarak erken uyarı ve önleme imkanlarını sınırladığı ifade edildi.