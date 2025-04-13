Bütün mahalle korku içinde: Nöbet tutup lastik yaktılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün zirai don uyarısının ardından Perşembe ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yaklaşık 500 rakımdaki fındık bahçelerinde lastik, saman ve fındık zurufu yakan üreticiler, dumanlama sistemi ile ürünlerini zirai dona karşı korumak için sabaha kadar nöbet tuttu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, fındık dalları ve çotanaklarının kar altında kaldığını dile getirdi.



Soydan, "Üreticilerimiz şu anda bahçelerinde lastik, saman ve fındık zurufu yakarak, dumanlama sistemi ile buradaki soğuk hava sirkülasyonunu ortadan kaldırmak için mücadele veriyor." dedi.



"ÜRÜNÜMÜZÜ KURTARMAK İÇİN LASTİK YAKIP, SABAHA KADAR NÖBET TUTACAĞIZ"



Fındık üreticilerinden Levent Kontaş (44), zirai don riskinden dolayı tedirgin olduğunu belirterek “Bahçede şu anda nöbet tutuyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar lastik ve saman yakarak ürünümüzü kurtarmak için sabahlamaya çalışacağız.” diye konuştu.