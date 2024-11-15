Büyü ve cimrilik boşanma nedeni sayıldı

Evlilikte eşin cimri olması ve büyü yaptırması boşanma nedeni sayıldı.



İş insanı Murat B., 2 yıl evli kaldığı eşi Türkan B.'ye, evde su ve elektrik kullanımını kısıtladığı, kombiyi çalıştırmadığı, sinemaya gittiklerinde evden yiyecek götürdüğü, restoranda garsona ödediği bahşişi geri aldığı ve ayrıca yatağında ve kıyafetlerinde bulduğu muskalarla kendisine büyü yaptırdığını iddia ederek boşanma davası açtı.



Ankara 15'inci Aile Mahkemesi'nde görülen davada Türkan B., suçlamayı kabul etmeyerek eşinin fazla harcama yaptığını iddia etti. Mahkeme, banka hesap dökümleri, dosyaya sunulan muska fotoğrafları ve tanık beyanları sonucu aşırı cimri olduğu ve büyü yaptırdığı kanaatine vardığı Türkan B.'nin ağır kusurlu olduğuna hükmetti.



Mahkeme, Türkan B.'nin, eşinin fazla harcama yaptığı iddiasını da kanıtlayamadığından davacı kocanın kusurunun bulunamadığı kanaatiyle, çiftin boşanmasına karar verildi.



YARGITAY KARARI ONADI



Türkan B., avukatı aracılığıyla kararı temyiz ederek istinafa taşıdı.



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, davalı Türkan B.'nin tutumluluğu aşacak şekilde aşırı derecede cimri olması, davacıya büyü yaptırdığının toplanan delillerle tespit edilmesi nedeniyle tamamen kusurlu olduğu ve kararda bir isabetsizlik bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan hükme karşı istinaf başvurusunun reddine karar verdi. Türkan B., istinaf kararının bozulması talebiyle bu kez Yargıtay'a başvurdu.

GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ



Türkan B. başvurusunda eşinin iddialarının gerçek dışı olduğunu, fazla harcama yaptığını, bu yüzden kusur tespitinin yanlış yapıldığını ileri sürdü. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi de 16 Ekim 2024 tarihli kararında; yapılan yargılama ve toplanan delilerden davalı Türkan B.'nin aşırı cimri davranmak suretiyle davacı Murat B.'ye ekonomik şiddet uyguladığı ve büyü yaptırarak evliliği çekilmez bir hale soktuğunun anlaşıldığı belirtildi.



Büyü yaptırmanın eşler arasındaki güveni sarsan bir davranış olduğuna da dikkat çekildi.



Bu durumda boşanmaya neden olaylarda davalı kadının tamamen ve ağır kusurlu olduğunun kabulü gerektiğinden Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının onanmasına karar verildi.