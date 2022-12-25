Büyük Alevi Kurultayı'nda Aleviler taleplerini dile getirdi

Sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen Büyük Alevi Kurultayı, İstanbul Yenikapı'da yapıldı. "Laik ve demokratik Türkiye için" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Aleviler taleplerini dile getirdi.

Büyük Alevi Kurultayı'nda Aleviler taleplerini dile getirdi

Sivil toplum kuruluşları, dernekler, federasyonlar bir araya geldi. Yenikapı Gösteri Merkezi Büyük Alevi Kurultayı'na ev sahipliği yaptı.

Organizasyona farklı illerden de katılım vardı.

ZORUNLU DİN DERSİNİN KALDIRILMASI VE CEM EVLERİ'NİN İBADETHANE STATÜSÜ

Aleviler taleplerini dile getirdi. Konuşmalarda Cem Evleri'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermemesi, ibadethane statüsünde hizmet vermesi istendi.

Zorunlu din derslerinin kaldırılması da talepler arasındaydı.

Programda deyişler, türküler de dinlendi.

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