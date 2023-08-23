Büyük Çanakkale yangını NASA haritasında

Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı.

15 kilometrelik alanı kısa bir sürede geçti. Köyler alevler içinde kaldı, yüzlerce kişi tahliye edildi.

Rüzgarın yön değiştirmesi Çanakkale kent merkezini yanmaktan son anda kurtardı.



Merkeze bağlı kayadere köyü yakılarında çıkan orman yangını sürüyor.

Alevler bin 500 hektarlık alanda etkili oluyor. Yangına 8 uçak, 26 helikopter, 2 bin 700'ye yakın personel ile 639 araözöz ve iş makinesi müdahale ediyor.

Ekipleri en .ok zorlayan saatte 70 kilometreye çıkan rüzgar oluyor.



9 köyün tahliye edildiği bölgede yaklaşık 1250 kişi güvenli alanlara götürüldü. Ancak Ulupınar ve Yağcılar köyünde 9 ev alevlere teslim oldu.

Ekiplerin büyük bir güçlükle mücadele ettiği alevler, NASA haritasında görüldü.