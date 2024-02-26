Büyük Ev Ablukada’nın solisti Bartu Küyükçağlayan’ın sahneye mini etekle çıkması sosyal medya gündeminde

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR?

1983 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Bartu Küçükçağlayan, 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İstanbul'a yerleşti. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmorelu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbazın Seçimi oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı.



2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğunun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. 2012 ile 2014 yıllarıarasında yayımlanan Yalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı, bu rolle 39. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Erkek Komedi Oyuncusu ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında bir internet dizisi olan Masum'da oynadı.



Kumarbazın Seçimi'ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazandı ve Şeylerin Şekli ile övgü topladı.



Küçükçağlayan, Çoğunluk isimli sinema filmindeki Mertkan rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü dâhil birkaç ödül kazandı.



Kendisi aynı zamanda Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada grubunun solistidir ve gitar çalmaktadır.

2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile dünyaevine giren Bartu Küçükçağlayan, 2022 yılı doğumlu bir kız çocuk babası.