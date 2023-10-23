Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede gerçekleştirilecek?

“Büyük Filistin Mitingi" paylaşımları ardından ayrıntılar merak edildi. İsrail’in saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin’e destek olmak için gerçekleştirilecek mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
Büyük Filistin Mitingi’ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.
BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NEREDE, NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
28 Ekim 2023 tarihinde, Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.
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