Büyük göç başladı, İstanbul semalarında leylek alarmı verildi

İstanbul semalarında bugünlerde leylek alarmı yaşanıyor. Göç güzergahı olarak İstanbul hava sahasını kullanan leyleklerin, sıcak ülkelere yolculukları başladı. Sürü halinde göç eden leylekler nedeniyle pilotlar ve kontrolörler sürekli olarak uyarılıyor.

Büyük göç başladı, İstanbul semalarında leylek alarmı verildi

Ağustos ve Eylül aylarında yaklaşık 1 milyon leyleğin üzerinden sıcak ülkelere gidecek olması nedeniyle pilotlar leylek sürüleriyle karşılaşıyor.

Uçuş güvenliğinin tehlikeye girmemesi için pilotlar gördükleri leylek sürülerini hava trafik kontrolörlerine bildiriyor.

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Olası çarpma tehlikelerine karşı da kontrolörler uçuş trafiğinde leylek sürülerine göre düzenleme yapıyor.

Pilotların leylek sürülerin nedeniyle yaptığı bilgilendirmeler telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

Leylek sürüsüne denk gelen bir uçağın pilotu, “Hanımefendi, bulunduğumuz yer itibariyle leylek sürüsü vardır.” diyerek kontrolörleri bilgilendirdi.

Başka bir hava trafik kontrolörü ise kendisine yapılan bilgilendirme üzerine diğer pilotları uyararak, “Şu an önünüzde iniş yapan trafik 3 bin feetlerde leylek sürüsü rapor etmiş bilginize.” sözleri kayıtlara geçti.

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