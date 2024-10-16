Büyük İstanbul Otogarı'nda çay ve salça kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Büyük İstanbul Otogarı'nda, çay ve salça kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Büyük İstanbul Otogarı'nda çay ve salça kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10 Ekim'de Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda gerçekleştirilen denetimde, bir otobüs firmasının tarifeli seferine emaneten verilmek istenen koli içerisinde arama yapıldı.

Kolideki çay ve salça kutusuna gizlenmiş 126 gram madde, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçiren ekipler, koliyi otobüse teslim etmek isteyen S.T. (22), B.M. (21) ve S.T'yi (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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