Büyük İstanbul Otogarı’nda sahte dolar operasyonu

İstanbul’da 98 bin 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi.



Büyük İstanbul Otogarı’nda geçen günlerde sabah saatlerinde polis ekipleri, şüphe üzerine Bilal Kapıcıoğlu (21) ile Murat Özgenç’i (45) durdurdu.



Ekipler gerçekleştirdikleri üst aramasında Özgenç'in üzerinde paketlenmiş halde sahte 98 bin 500 dolar ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheliler verdikleri ifadede sahte dolarların matbaa sahibi Yusuf Kapıcıoğlu'na (46) ait olduğunu söyledi.