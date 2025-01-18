Büyük İstanbul Otogarı’nda sahte dolar operasyonu
Büyük İstanbul Otogarı’nda şüphe üzerine durdurulan iki kişinin üst aramasında sahte 98 bin 500 dolar ele geçirildi. Şüpheliler, sahte dolarların matbaa sahibi bir kişiye ait olduğunu söyledi. Olayla ilgili olarak şüphelilerden ikisi tutuklandı.
İstanbul’da 98 bin 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi.
Büyük İstanbul Otogarı’nda geçen günlerde sabah saatlerinde polis ekipleri, şüphe üzerine Bilal Kapıcıoğlu (21) ile Murat Özgenç’i (45) durdurdu.
Ekipler gerçekleştirdikleri üst aramasında Özgenç'in üzerinde paketlenmiş halde sahte 98 bin 500 dolar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler verdikleri ifadede sahte dolarların matbaa sahibi Yusuf Kapıcıoğlu'na (46) ait olduğunu söyledi.
Matbaa sahibi Yusuf Kapıcıoğlu'nu da gözaltına alan ekipler paranın Kahramanmaraş'a götürüleceğini tespit etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bilal Kapıcıoğlu adli kontrolle serbest bırakılırken Yusuf Kapıcıoğlu ile Murat Özgenç tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dolar
- Polis Adliye
- İstanbul