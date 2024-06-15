Büyük İstanbul Otogarı'nda uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı'nda genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.



Ekipler, 13 Haziran'da Bayrampaşa'daki otogarda durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.



Şüphelilerin üst aramasında, ayakkabıya saklanmış çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 4 ruhsatız tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan A.Y, A.D. ile İ.F.P. emniyetteki işlemlerin ardından, Ali Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.