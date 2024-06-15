Büyük İstanbul Otogarı'nda uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı

Büyük İstanbul Otogarı'nda uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Büyük İstanbul Otogarı'nda uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı'nda genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, 13 Haziran'da Bayrampaşa'daki otogarda durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, ayakkabıya saklanmış çeşitli miktarlarda ile 4 ruhsatız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y, A.D. ile İ.F.P. emniyetteki işlemlerin ardından, Ali Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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