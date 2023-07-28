Büyük Manavgat yangınının üzerinden iki yıl geçti

Yangından zarar gören sahaların tamamına yakınında ağaçlandırma çalışmaları bitti.

60 BİN HEKTAR ALAN YANDI

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de 4 farklı noktada başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen Cumhuriyet döneminin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük yangında Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır zarar gördü.



Akseki ilçesinin Kepezbeleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi başlayan ve esen sert poyrazla birlikte onlarca mahalleye büyük zarar veren orman yangınında; evlerinden çıkamayan Osman ve Şehri Kardaş çiftiyle arazözle alevlere müdahale eden orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş yaşamını yitirdi.



Yangın devam ederken Alanya ilçesinde yaşayan Özlem T., 6 Ağustos 2021 günü jandarmaya giderek, daha önceden tanıdığı Ali Yüksel'in kendisini arayıp 30 Haziran'da Gündoğmuş yol kavşağında çıkan ve 20 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangını para karşılığı çıkardığını söylediğini ihbar etmişti.



Ali Yüksel'in Kepezbeleni'nde 28 Temmuz gecesi başlayan yangını da çıkarmış olabileceğini öne süren Özlem T., bu kişiyle yaptığı bir konuşmanın ses kaydını jandarma görevlilerine teslim etti. Bunun üzerine Ali Yüksel jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Ali Yüksel, "kasten orman yakmak" suçundan tutuklandı.

