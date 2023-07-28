Büyük Manavgat yangınının üzerinden iki yıl geçti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının üzerinden geçen iki yıl geçti. Yangın bölgesinde ise ağaçlandırma çalışmaları sona erdi.

Büyük Manavgat yangınının üzerinden iki yıl geçti
Büyük Manavgat orman yangını davasında karar

Büyük Manavgat orman yangını davasında karar

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Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan, 7 kişinin öldüğü, 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü günlerce süren yangının üzerinden iki yıl geçti.

Orman Bölge Müdürlüğünün yeşillendirme çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve atılan tohumlarla doğa kendini yenilemeye başladı.

Büyük Manavgat yangınının üzerinden iki yıl geçti - 1

Yangından zarar gören sahaların tamamına yakınında ağaçlandırma çalışmaları bitti.

60 BİN HEKTAR ALAN YANDI

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de 4 farklı noktada başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen Cumhuriyet döneminin 'en büyük ' olarak tarihe geçen büyük yangında Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır zarar gördü.

Akseki ilçesinin Kepezbeleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi başlayan ve esen sert poyrazla birlikte onlarca mahalleye büyük zarar veren orman yangınında; evlerinden çıkamayan Osman ve Şehri Kardaş çiftiyle arazözle alevlere müdahale eden orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş yaşamını yitirdi.

Yangın devam ederken Alanya ilçesinde yaşayan Özlem T., 6 Ağustos 2021 günü jandarmaya giderek, daha önceden tanıdığı Ali Yüksel'in kendisini arayıp 30 Haziran'da Gündoğmuş yol kavşağında çıkan ve 20 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangını para karşılığı çıkardığını söylediğini ihbar etmişti.

Ali Yüksel'in Kepezbeleni'nde 28 Temmuz gecesi başlayan yangını da çıkarmış olabileceğini öne süren Özlem T., bu kişiyle yaptığı bir konuşmanın ses kaydını jandarma görevlilerine teslim etti. Bunun üzerine Ali Yüksel jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Ali Yüksel, "kasten orman yakmak" suçundan tutuklandı.

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