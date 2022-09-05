Büyük Taarruz ‘un 100. Yılında Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı

Her yıl tekrarlanarak geleneksel hale getirilmesi hedeflenen ve dünyada bir ulusun kazandığı zafer rotasında, daha önce eşi benzeri bulunmayan bir anı ultra maratonu olan Zafer Ultra Maratonu, 30 Ağustos’ta Afyon Kocatepe Anıtı’ndan başlamıştı. 295 kilometrelik Zafer Ultra Maratonu, atalarımızın kahramanlık destanının rotasında Afyon Kocatepe’den İzmir’e koşularak tamamlandı. Afyon-Kocatepe, Kütahya-Dumlupınar, Manisa-Salihli, Turgutlu ve son olarak İzmir- İnciraltı güzergâhında devam eden ultra maraton koşucuları, İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun ilgi ile karşılandı.



Zafer Ultra Maratonu, millî mücadele ruhundaki inancı, gücü ve azmi hatırlatmayı hedefleyerek geleceğin sorumluluğunu taşıyor.



Her zaman “bir” olmanın gücüne inanan Nef Vakfı, Büyük Zafer’in 100. yılında, Türk Milletinin “bir” olduğu ve Atatürk ve silah arkadaşlarının en çetin şartlarda yılmadan bağımsızlık hayalinin peşinden koştuğu mücadele yolunda, Zafer Ultra Maratonu’nu tamamladı. Yürüttüğü önemli toplumsal projeler kapsamında 6 sene önce #birizbirlikteyiz kampanyasını başlatan Nef Vakfı şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek olacak.



İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren Zafer Ultra Maratonunun kapanışı da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Ultra maratonun kapanışına İzmir Valisi Yavuz Yavuz Selim Köşger, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile katılarak, sporculara madalyalarını takdim etti.



Erden Timur: Biz nice zaferlerle kazanılmış bu özel topraklara doğmuş çocuklarız. Bu vatana borçluyuz



Zafer Ultra Maratonu’nun finalinde düzenlenen törende konuşan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur; “Özgürlük ve bağımsızlık yolundaki en önemli mihenk taşlarımızdan biri olan Büyük Taarruz ‘un 100. yılını kutlamaktan gurur duyduklarını” belirterek “30 Ağustos 1922'de Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkumandanlığı altında zaferle sonuçlanan Meydan Muharebesi ve adım adım özgürlüğe doğru 9 Eylül’de güzel İzmir’imizin göklerinde dalgalanan al yıldızlı bayrağımız; bağımsızlık aşkımızın ve bu uğurdaki sarsılmaz inancımızın bir sonucu. Biz nice zaferlerle kazanılmış bu özel topraklara doğmuş çocuklarız. Şanslı çocuklarız belki ama bir o kadar da borçluyuz bu vatana. Bizden sonrakilere borçluyuz. Geleceğimize borçluyuz. Atalarımız bu mücadeleyi hep birlikte tek yürek olarak kazandılar; Nef Vakfı olarak bugün saygın ve güçlü bir ülkenin onurlu yurttaşları olarak yaşamamızı sağlayan kahramanlarımızdan devraldığımız bu büyük mirası aynı birlik, beraberlik ve dayanışma bilinciyle yaşatmak belki de en önemli sorumluluğumuz” şeklinde konuştu.



İzmir Valisi Köşger: ‘Nef Vakfı Zafer Ultra Maratonu, ‘zafer ve birlik ruhunu’ gençlere aktarabilmek için önemli’



Zafer Ultra Maratonu’nun final töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise; ecdadımızın o dönemde büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde emperyalist güçlerin hayallerini bozguna uğrattığına vurgu yaparak, “Biz, sıkıntılı zamanlarda birlik olmayı beraberliği beceren bir milletiz. Savaşı da savaşmayı da iyi biliriz ama zaman içinde bu ruhun törpülendiği de bir gerçek. Böylesi maratonlarla bu kurtuluş savaşı ruhunu, Çanakkale ruhunu, Malazgirt ruhunu gençlere aktarabilmemiz lazım. Gençlerimiz Nef Vakfı Zafer Ultra Maratonu’nda Büyük Taarruz’un başladığı noktadan 295 km.yi 6 günde koşa koşa geldiler. Elde teçhizatla mücadele ede ede geldiğinizi düşünün bir de bu yolu. Bu ruhu yakalayabilmek lazım. Ecdadın ne meşakkatlerle ne tür kahramanlıklar yaptığını ne tür bir fedakarlık yaptığını anlamamız için bu tür faaliyetlerin yapılması lazım. Bu anlamda Nef Vakfı’nın yaptığı bu faaliyete büyük önem atfetmek lazım. Ecdadımız emaneti olan bu ülkeyi önümüzdeki yüz yılda dünyanın saygın milletleri arasına sokarak, en gelişmiş, en sözü geçen en kudretli ülkesi haline getirerek bu borcumuzu ödemek zorundayız. İnşallah bu ruhu gençlere aktarabilirsek bu borcu ödeyeceğiz.” dedi.



6 günde 295 kilometre koşuldu



6 gün süren ultra maraton boyunca koşucular rota üzerinde Sancaktar Mehmet’in, cepheye mermi taşıyan Zehra Ana’nın, Halime Çavuş’un, Çoban İsmail’in yolunda 100 yıl öncesinin milli mücadele azmini ve imkansızlıklarını temsil eden çadırlarda konakladılar. Zafer Ultra Maratonu’na 10 ultra maraton sporcusu, Afyon etabında 86 halk koşucusu, İzmir etabında 286 halk koşucusu ve 372 sanal koşucu katıldı.



Yol boyunca dinlenme noktalarında bölgenin büyük taarruz boyunca önemini anlatan tarihten önemli kesitlerin yer aldığı kahramanlık hikayeleri paylaşıldı, sunumlar yapıldı. Yöre halkı maratoncuları sevinçle karşıladılar, onlara bayraklarla eşlik ettiler, ikramlarda bulundular.



Atalarımızın 100 yıl önce büyük imkansızlıklarla çıktıkları yolda, geçmişi yad etmek adına Büyük Taarruz ’da yenilen kuru ekmek, üzüm hoşafı ve mercimek çorbası gibi sürpriz ikramlarla da karşılaştılar.



Nef Vakfı’ndan şehit ve gazi çocuklarına önemli destek



Yaşadığı konum fark etmeksizin mümkün olduğunca fazla insanın ortak amacın bir parçası olmasını sağlama hedefiyle düzenlenen Zafer Ultra Maratonu’na dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden kaydolarak, destek verilen sanal koşuda toplanan bağışlar ise şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek olarak bağışlanacak.



Nef Vakfı, 2016 yılından bugüne, sivil ve resmi ayırt etmeksizin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ulaştığı şehit ve gazi çocuklarına düzenli burs desteği sağlıyor. Destek sağlanan çocukların sayısının Zafer Ultra Maratonu katkısıyla artırılması amaçlanıyor.



Detaylı bilgi için: https://www.zaferultramaratonu.com/