Büyük Taaruz'un izinde Zafer Ultra Maratonu yarılandı

Bir ulusun yeniden doğduğu Büyük Taarruz ’un 100. yılında Afyon Kocatepe anıtından başlayan maratonun üçüncü gününde sporcular 55 km koşarak, maratonu yarıladı. Afyon Yıldırım Kemal Şehitliği’nde başlayan maratonun üçüncü gününde koşucular maratonun Kütahya- Dumlupınar etabını koşmanın mutluluğunu yaşadı.



Afyon Kocatepe Anıtı’nda halkın da 7.5 km’lik rotada katılım gösterdiği koşu ile başlayan Zafer Ultra Maratonu’nun gelenekselleştirilmesi ve yüzyıllar boyunca yine Atatürk ve silah arkadaşlarının yolunda koşulması hedefleniyor. Zafer Ultra Maratonu’nun üçüncü günü Yıldırım Kemal Şehitliği’nde başlayarak Dumlupınar Şehitliği’nde tamamlayan sporcular, ilk gün 70 kilometre, ikinci gün 65 kilometre, üçüncü gün ise 55 km koştu. Toplamda 6 gün sürecek maraton 295 kilometrelik bir koşu güzergahı içeriyor.



30 Ağustos’ta Afyon Kocatepe Anıtı’ndan başlayan Zafer Ultra Maratonu, Manisa-Salihli, Turgutlu ve İzmir- İnciraltı güzergahında devam edecek ve 4 Eylül’de İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak. Saat 17.00’da tamamlanacak olan maratonun kapanışına Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile katılarak, sporculara madalyalarını taktim edecek.



Sanal koşu ile şehit ve gazi çocuklarına destek kampanyası



Büyük Taarruz ruhunu tüm Türkiye’ye yayacak etkinlikler dizisi içinde Zafer Sanal Koşusu da planlandı. Hedef, bulunan konum fark etmeksizin mümkün olduğunca fazla insanın ortak amacın bir parçası olmasını sağlamak. Dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden kaydolarak, bulunduğunuz şehirde koşarak ya da yürüyerek destek vereceğiniz sanal koşudan toplanacak bağışlar şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek olarak bağışlanacak.



Nef Vakfı, 2016 yılından bugüne, sivil ve resmi ayırt etmeksizin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ulaştığı şehit ve gazi çocuklarına düzenli burs desteği sağlıyor. Destek sağlanan çocukların sayısının Zafer Ultra Maratonu katkısıyla artırılması amaçlanıyor.