Büyükada-Kartal seferinde çıkan kavgada bir kişi denize düştü

Büyükada-Kartal seferini yapan deniz motorunda iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için başka bir yolcu denize atladı. Diğer yolcular da denize düşen kişiye can simidi attı.

Haberler - İHA 14.06.2022 - 11:32

Büyükada-Kartal seferinde çıkan kavgada bir kişi denize düştü

'da tartışma esnasında deniz motorundan düşen bir kişi kurtarıldı. 

Olay, Büyükada- Kartal seferini yapan deniz motorunda, meydana geldi.

Deniz motorunda yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında 1 kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için yolculardan biri denize atladı.

Diğer yolcular denize düşen kişiyi kurtarmak için can simidi attı.

Halat yardımıyla denize düşen kişi kurtarıldı.

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