Büyükada-Kartal seferinde çıkan kavgada bir kişi denize düştü

İstanbul'da tartışma esnasında deniz motorundan düşen bir kişi kurtarıldı.

Olay, Büyükada- Kartal seferini yapan deniz motorunda, meydana geldi.

Deniz motorunda yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.



Kavga esnasında 1 kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için yolculardan biri denize atladı.



Diğer yolcular denize düşen kişiyi kurtarmak için can simidi attı.



Halat yardımıyla denize düşen kişi kurtarıldı.