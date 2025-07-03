Büyükada'da esnaf ile zabıta arasında masa-sandalye gerilimi

İstanbul Büyükada'da zabıta, kaldırım işgali gerekçesiyle bazı işletmelerin önündeki masa ve sandalyeleri kaldırmak istedi.

Büyükada'da esnaf ile zabıta arasında masa-sandalye gerilimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan denetimler sırasında, işletmelere yolu kapattıkları gerekçesiyle işlem uygulanmak istendi.

Bazı iş yeri sahipleri ve çalışanlar karara karşı çıktı.

Büyükada'da esnaf ile zabıta arasında masa-sandalye gerilimi - 1 Yaşanan arbede sırasında bazı dükkanların önünde bulunan eşyaların dağıldığı görüldü.

Denetim sırasında tartışma yaşandı, tansiyon yükseldi. Bazı masa ve sandalyeler çevreden götürüldü.

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