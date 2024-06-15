Büyükada’da minibüs eylemi: 9 kişi gözaltında

İstanbul Büyükada’da toplanan bir grup, İETT’nin ada içi ulaşımda kullanılması amacıyla adaya getirdiği minibüslere karşı eylem yaptı. Eylem sırasında 9 kişi gözaltına alındı.

Büyükada’da minibüs eylemi: 9 kişi gözaltında

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Büyükada’da ada içi ulaşım için getirilen minibüsler, protesto edildi.

Minibüslerin önüne geçip eylem yapan vatandaşlara çevik kuvvet polisi müdahale etti.

Müdahale sırasında 9 kişi gözaltına alındı.

Büyükada’da minibüs eylemi: 9 kişi gözaltında - 1

Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi’nden yapılan açıklamada, “, adalıların tüm haklı, yasal itirazlarına ve yetkililerin verdiği sözlere rağmen Büyükada'ya minibüs getirdi. Hiçe sayılıyoruz. Trafiğe kapalı adalarda her gün trafik kazası oluyor. Adalar’da minibüs istemiyoruz. Ormanı mafyadan, yaya yolunu trafikten koruyacağız.” denildi.

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