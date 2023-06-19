Büyükada'daki tarihi Taş Mektep restore edildi

Burasının temsil ettiği değerleri korumada sorumlulukları olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul'un tarihini çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillere aktarmak da bizim sorumluluk alanlarımızın belki de ilk sıralarında bulunuyor. Bu bilinçle, adanın unutulmuş, biraz da kenara itilmiş bir yapısını hak ettiği değere kavuşturmak heyecan verici. Yani Taş Mektep'i, adaların yeni kültür merkezi, bir yaşam alanı, bir buluşma yeri, güzel anıların biriktirildiği, dünyanın çok güzel sanatçılarının belki bir kısım söyleşilerinin, buluşmalarının, sergilerinin olduğu bir yere dönüşmesi gerçekten heyecan verici." diye konuştu.



"YENİ NESİL KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞECEK"



Ekrem İmamoğlu, görevlilerin Taş Mektep'i daha dayanıklı hale getirmek için çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Ahşabından demir elemanlarına, yapısal çatlaklarından peyzajına, inanın her bir köşesine, her bir kirişine, ağacına özen gösterdiklerini gördüm. Taş Mektep, bugünden itibaren içinde sergi salonu, sanat alanları, kütüphanesi, kafesi, İstanbul Kitapçısı ve açık hava amfisiyle yeni nesil bir kültür merkezi haline dönüşecek. Burada bulunan kütüphanemiz, yüzlerce kitabı vatandaşlarımızla buluşturacak. Kütüphane kataloğuna çok yakında, özellikle ada mirasını anlatan ve adayla ilgili bilgi almak isteyenler için de güzel bir koleksiyon eklenecek. Alanda oluşturduğumuz Beltur Kafe, Taş Mektep ziyaretçilerine çok özenli lezzetler sunacak. Sergi salonumuz, buraya kültür faaliyetleri adına çok özel buluşmaları sağlayacak."