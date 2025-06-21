Büyükbaş yüklü kamyonet ile servis minibüsü çarpıştı
Ankara'da büyükbaş yüklü kamyonetin, kavşakta işçi servis minibüsüyle çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı.
Ankara Şabanözü-Çubuk yolu Akkuzulu kavşağında Abdullah E. yönetimindeki büyükbaş yüklü kamyonet, kavşakta Hasan D.'nin kullandığı işçi servisi minibüsü ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi, kamyonetteki 8 büyükbaş yola savruldu.
ÜÇ KİŞİ YARALANDI
Araç sürücüleri ile kamyonetteki Fatih D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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