Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem

İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Marmara Denizi'nin açıklarında saat 02.33'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 8,36 km olarak kaydedildi.

çevre ilçelerde de hissedildi.

İlçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

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