Büyükçekmece Adliyesi'nde soygunda 10 yeni gözaltı
07.12.2025 14:05
Son Güncelleme: 07.12.2025 14:13
İHA
Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturma sürerken firari Erdal T.'nin eşinin annesi, kardeşi ve babasının da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar var.
17 ADRESE BASKIN: 10 GÖZALTI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik bu sabah 17 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında; firari şüpheli Erdal T.'nin eşi Esma T.'nin anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayında emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmıştı.
Şüphelinin eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet memuru Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatını vermiş, hakimliğe sevk edilen Kemal D. tutuklanmıştı.