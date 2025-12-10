Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 13'e yükseldi

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 13'e yükseldi.

Operasyon kapsamında daha önce firari şüpheli Erdal T.'nin eşi Esma T.'nin anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındakilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayında emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmıştı.

Şüphelinin eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet memuru Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatını vermiş, hakimliğe sevk edilen Kemal D. tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde adliyeden çalınan bazı altınları fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.