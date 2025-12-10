Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunla ilgili tutuklu sayısı 6 oldu
10.12.2025 11:09
Son Güncelleme: 10.12.2025 21:03
NTV - Haber Merkezi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Adliyenin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmıştı.
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 13'e yükseldi.
Operasyon kapsamında daha önce firari şüpheli Erdal T.'nin eşi Esma T.'nin anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Çalıntı altının alım ve satımına aracılık edilmesiyle ilgili firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
Şüpheliler M.T, B.Ç. ve M.S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken şüpheliler Y.T, A.T, F.T, A.S. ve D.D. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı getirildi.
Toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Şüpheli K.D. sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında bugün üç zanlı daha gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayında emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmıştı.
Şüphelinin eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet memuru Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatını vermiş, hakimliğe sevk edilen Kemal D. tutuklanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde adliyeden çalınan bazı altınların fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.