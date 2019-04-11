Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP'li Hasan Akgün'den sahte seçmen iddialarına ilişkin bir açıklama geldi.

1994'ten bu yana 6'ncı kez kez şeçildiğini hatırlatan Akgün, "Şimdiye kadar hiçbir şaibe yok, neden şimdi var? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine gölge düşürülmek isteniyor" dedi.

Akgün seçimler öncesinde bazı itirazlarda bulunduklarını söyledi. "Hem CHP hem AK Parti itirazları sonucu 745 seçmenin kaydı silindi" diyen Akgün, şu bilgileri verdi:

"Ama rakamlar bundan ibaret değil 591 kişi adreslerinde görünmüyor olabilirler ama Büyükçekmece'nin başka yerlerinde yaşıyorlar. mahalle arası geçişler var. 1159 kişi ilçe dışına gitti. Hiçbir şekilde büyük seçmen hareketi olmadı."

Akgün, dün savcıya bilgi vermeye gittiğini de doğruladı.

Büyükçekmece'de çok sayıda sahte seçmen kaydı bulunduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis, bir çok adreste kontol yapmıştı. Akgün, bu kontroller kapsamında belediye başkan yardımcısının evinde 4 ayrı polis akibi tarafından kontrol yapıldığını kaydetti.

AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkan adayı ve İBB'nin mevcut belediye başkanı Mevlüt Uysal, dün yaptığı açıklamada, 3 bin 092 seçmenin kaydının silindiğini söylemişti. Uysal, kaydı silinen seçmenler için "Soyismi tarandığı zaman AK Parti'ye oy verenler olduğu kolayca tespit edilebilecek kişiler olduğunu görüyoruz" demişti.

