Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: İş insanı Kemal Şahin tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.



9 Mayıs'ta "rüşvet verme" suçundan gözaltına alınan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Şahin, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.



TÜM İNŞAAT RUHSATLARI İNCELENİYOR



Soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti.



KEMAL ŞAHİN KİMDİR?



1982'de Almanya'nın Aachen şehrinde kurduğu hediyelik eşya dükkanını genişleterek "Santex Moden GmbH" toptan ve perakende firmasına dönüştüren Kemal Şahin, Şahinler Holding'in temellerini de burada attı. 1 milyar dolar cirosu ve 10 bin çalışanıyla 8 farklı sektörde faaliyet gösteren Şahinler Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Şahin, özellikle hazır giyim, yiyecek-içeçecek, turizm ve gayrımenkul sektörlerine yaptığı yatırımlarla tanınıyor.