Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 23 Ekim İSKİ su kesinti listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan 1400 milimetre çapındaki isale hattının Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.



Çalışmalar nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:



"Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik ve Dağyenice mahalleleri. Silivri ilçesinde; Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Yenimahalle, Cumhuriyet, Fatih, Pirimehmetpaşa ve Semizkumlar mahalleleri."



SULAR NE ZAMAN GELECEK?



Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'deki su kesintisinin akşam 23:00'den sonra kademeli olarak sonlanması bekleniyor.



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