Büyükçekmece Gölü kuruyor: Su seviyesi yüzde 18'e geriledi

İstanbul'da artan hava sıcaklıkları kendini hissettirmeye devam ediyor.



Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 37.21 olarak ölçüldü.

Büyükçekmece Gölü’nde ise su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. Barajda çekilen su oranı dron ile havadan görüntülenirken, suyun çok fazla çekildiği görüldü.

İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Baraj gölünde geçtiğimiz yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 74.37 seviyesinde iken, şu an yüzde 18.02'ye gerilediği görüldü.

