Büyükçekmece Gölü'nde ceset bulundu

Bunun üzerine cesedi sudan çıkarmak için dalgıç polis ekiplerine bilgi verildi. Ceset, dalgıç polis ekipleri tarafından çıkarıldı.



Üzerinden kimlik çıkmayan ve en az 15 gündür suda olduğu değerlendirilen ceset, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeni ile kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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