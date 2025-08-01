Büyükçekmece Gölü'nde kaybolan Okan'dan acı haber
İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Okan Kurnaz'ın cansız bedeni bulundu.
Büyükçekmece Gölü'ne 30 Temmuz akşamı balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Okan Kurnaz'dan (36) acı haber geldi.
Gece çalışmalara ara veren ekipler, bugün sabah saatlerinde Kurnaz'ı aramaya tekrar başladı.
Okan Kurnaz'ın cenazesi sabah saatlerinde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, Kurnaz'ın göle bırakılan balıkçı ağlarına takıldığı ve kurtulmaya çalışırken suya gömüldüğü belirlendi.
Göl kenarına çıkarılan cenaze, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kurnaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Samsun'a götürülecek.
Güvenlik görevlisi olan Kurnaz'ın, kaybolmadan önce "Ölümden korkumuz yok. Tek korkumuz sevdiklerimizi kaybetmek." şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kayıp
- Ölüm
- İstanbul