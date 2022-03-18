Büyükçekmece TEM'de 100 metre arayla 2 zincirleme kaza

İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı.



Büyükçekmece TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 13.30 sıralarında 100 metre arayla iki farklı trafik kazası meydana geldi. İlk kazada kamyonet aniden yavaşlayınca, arkasındaki kamyonet duramayarak çarptı.

Kaza yapan kamyonete de arkasından gelen başka bir kamyonet çarptı. Araç içinde sıkışan kamyonetin sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Diğer kamyonetteki 2 kişi de yaralandı.

Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan yolda önlem alınırken, 100 metre ilerde başka bir zincirleme kaza daha yaşandı. Üç otomobilin karıştığı kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı.

İki farklı kazada 4 kişi yaralandı

4 KİŞİ YARALANDI



Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan 2 kaza sonucunda yaralanan 4 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.



TRAFİKTE AKSAMA YAŞANDI



Kazalar nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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