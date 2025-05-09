Büyükçekmece ve Esenyurt'u mesken tutmuşlardı: Suç örgütüne operasyon

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'da faaliyet gösteren ve liderliğini Tolga Başaran'ın yaptığı organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli Osmaniye, Muğla, Manisa ve Hatay'da 9 Mayıs'ta yapılan operasyonda kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçu olmak üzere 5 farklı eyleme karıştığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah, 4 pompalı tüfek, 19 silah şarjörü, 556 fişek ve 302 kartuş fişeği ele geçirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonu kapsamında, 2 firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.