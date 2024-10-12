Büyükçekmece'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Büyükçekmece'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

D-100 kara yolunda Silivri istikametinde seyreden Hakan Alparslan idaresindeki , Tüyap Yokuşu'nda bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kazayı gören bölgedeki trafik polisleri, sağlık personeli gelene kadar yaralanan sürücüyle ilgilendi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, motosikletin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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