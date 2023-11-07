Büyükçekmece'de bazanın içinde bulunan cesedin cinayet faili yakalandı

Büyükçekmece’de 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın’ın cesedi, yazlık sitedeki bir evin bazasında bulundu.



Evde yapılan aramada, uyuşturucu yetiştirilmek üzere kurulmuş bir düzenek, bir adet mermi kovanı ve çok sayıda mermi bulundu. Fikret Aydın'ın cesedi de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Polis, evde yalnız yaşayan Fikret Aydın'ın yanına sıklıkla Tolga Y.'nin geldiğini belirleyerek şüpheliyi takibe aldı.



"BABAMIN YANINDA KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların devamında, Tolga Y.'nin bir yakının polise verdiği ifadede, Tolga Y.'nin bir kişiyi silahla vurduğunu duyduğunu anlattı.



Polis Tolga Y.'yi cinayetin faili olarak aramaya başladı. Adresi tespit edilen şüpheli Tolga Y. gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadesinde; "Olay günü babam ile birlikte evine gitmiştik. Beni babamın yanında küçük düşürdü. Sürekli uyuşturucu almam için baskı yapıyordu. Psikolojik şiddet uyguluyordu. Sinirlendim, olay gerçekleşti." dediği öne sürüldü.



BİR GÜN SONRA GELİP BAZAYA YERLEŞTİRMİŞ



Olaydan bir gün sonra cinayetin işlendiği eve tekrar giden Tolga Y.'nin cesedi toparlayıp bazaya koyduğu ve evi de temizlediği iddia edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin