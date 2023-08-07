Büyükçekmece’de denize giren 58 yaşındaki adam boğuldu

Ağabeyi Özgür Sönmez ile plaja serinlemeye gelen Hasan Sönmez, “Plajdaki arkadaşlardan davacıyım, kardeşim Özgür Sönmez boğuldu. Boğulduktan sonra çıkarıyorlar. Cankurtaran dubayı açıyor, bu nasıl sistem? Bu nasıl güvenlik? Bunu anlayamıyorum. Herkese dava açacağım. Kendisi 58 yaşındaydı, sürekli yüzdüğümüz yerdi. Dubaların aşamadığı yerde yüzüyorduk. Dalga parça parça geliyor, alıp götürüyor. Ben bayağı açıldım ama göremedim onu. Plajdan dışarı çıkınca yere yatırdıklarını gördüm, bir baktım benim kardeşim. Ben görseydim onu alırdım.” dedi.